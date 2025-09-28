БК ЦСКА поздравил футболистов-одноклубников с победой над «Балтикой» в РПЛ
Пресс-служба баскетбольного клуба ЦСКА отреагировала на победу футболистов армейцев в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с калининградской командой «Балтика». Московский коллектив взял верх со счётом 1:0. Автором единственного гола стал защитник армейцев Игорь Дивеев, забив на 90+5-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'
Удаления: нет / Андраде – 83'
«С победой, братья», — сказано в пресс-релизе московского баскетбольного клуба.
После 10 матчей чемпионата России футболисты ЦСКА набрали 21 очко и занимают первое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке. В 11-м туре РПЛ армейцы встретятся со «Спартаком».
