Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

БК ЦСКА поздравил футболистов-одноклубников с победой над «Балтикой» в РПЛ

БК ЦСКА поздравил футболистов-одноклубников с победой над «Балтикой» в РПЛ
Комментарии

Пресс-служба баскетбольного клуба ЦСКА отреагировала на победу футболистов армейцев в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с калининградской командой «Балтика». Московский коллектив взял верх со счётом 1:0. Автором единственного гола стал защитник армейцев Игорь Дивеев, забив на 90+5-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

«С победой, братья», — сказано в пресс-релизе московского баскетбольного клуба.

После 10 матчей чемпионата России футболисты ЦСКА набрали 21 очко и занимают первое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке. В 11-м туре РПЛ армейцы встретятся со «Спартаком».

Сейчас читают:
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android