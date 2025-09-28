Антон Квитковских: личные рекорды ничего не значат, когда команда проигрывает

Форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских высказался о личных рекордах, установленных им в матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Уралмашем» (85:86).

«Чувства двоякие: да, забил много, партнёры здорово делились мячом — приятно, когда есть поддержка от партнёров и тренеры доверяют. Но личные рекорды ничего не значат, когда команда проигрывает. Когда я в предыдущий раз установил рекорд результативности, мы тоже проиграли — УНИКСу в Казани. Вот и сегодня не удалось… Жалко, что не смогли порадовать болельщиков победой на старте сезона. Что ж, будем стараться выигрывать следующие матчи, ещё можно всё исправить.

Против «Уралмаша» мы здорово начали — это и тренер подтвердил в большом перерыве, да мы и сами это чувствовали. Наверное, мы слишком много сил потратили на этот старт и просели, а соперник постепенно входил в игру, догнал нас, и начались такие качели.

В итоге всё решили детали: где-то не подобрали, где-то не отдали передачу, где-то дали убежать и набрать очки в быстром нападении. Будет уроком для нас — надо быть более стабильными, не позволять сопернику заходить в такие концовки», — приводит слова Квитковских пресс-служба команды.