«Обыграть Ведищева очень важно». Президент «Уралмаша» — о победе над «Локо»

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко высказался о победе своих подопечных в первом матче с краснодарской командой «Локомотив-Кубань» сезона‑2025/2026 регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 85:86 (29:18, 16:20, 14:20, 26:28).

— Перед матчем вы сказали, что у «Уралмаша» есть внутренние проблемы и вы рассматриваете встречу как дежурную игру. Хотели усыпить бдительность соперника?

— Нет, конечно. Просто мы скромные. Скромно живём. Поэтому просто настраивается на матч и не говорим ничего. Эмоции от победы, конечно, хорошие. Обыграть Ведищева очень важно. А если по игре, то мы чётко сыграли. Первые, вторые, третьи и четвёртые номера у нас — супер. Они в лиге никому не уступают. Сейчас к нам приедет один большой, тогда будет вообще всё укомплектовано. А в конце года ещё один большой должен прибыть, — приводит слова Ганиенко портал «Матч ТВ».