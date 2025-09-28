Скидки
Баскетбол

«Обыграть Ведищева очень важно». Президент «Уралмаша» — о победе над «Локо»

«Обыграть Ведищева очень важно». Президент «Уралмаша» — о победе над «Локо»
Комментарии

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко высказался о победе своих подопечных в первом матче с краснодарской командой «Локомотив-Кубань» сезона‑2025/2026 регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 85:86 (29:18, 16:20, 14:20, 26:28).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
85 : 86
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Квитковских - 27, Робертсон - 11, Миллер - 10, Темиров - 10, Хантер - 10, Хэмм - 8, Мартин - 6, Коновалов - 3, Коско, Попов, Шеянов, Самойленко
Уралмаш: Нэвелс - 23, Герасимов - 13, Белянков - 11, Нэльсон - 9, Далтон - 7, Карданахишвили - 7, Писклов - 6, Даглас - 6, Петенев - 2, Новиков - 2, Пынько, Ивлев

— Перед матчем вы сказали, что у «Уралмаша» есть внутренние проблемы и вы рассматриваете встречу как дежурную игру. Хотели усыпить бдительность соперника?
— Нет, конечно. Просто мы скромные. Скромно живём. Поэтому просто настраивается на матч и не говорим ничего. Эмоции от победы, конечно, хорошие. Обыграть Ведищева очень важно. А если по игре, то мы чётко сыграли. Первые, вторые, третьи и четвёртые номера у нас — супер. Они в лиге никому не уступают. Сейчас к нам приедет один большой, тогда будет вообще всё укомплектовано. А в конце года ещё один большой должен прибыть, — приводит слова Ганиенко портал «Матч ТВ».

Вот это да! Единая лига началась с геройства россиянина и броска под сирену
