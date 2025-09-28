Гомельский высказался о проблемах ЦСКА

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о форме ЦСКА на старте сезона Единой лиги ВТБ.

«У меня возникли мысли о том, что не все игроки ЦСКА находятся в отличной физической форме. В первую очередь говорю о Курбанове и Антонове. Вызывает опасения состояние Чадова. Ему точно необходимо прибавить в агрессии на щитах, что означает прибавление в физике.

Таким образом, у тренера Пистиолиса есть проблема в ротации передней линии — мощных форвардов надо «подтягивать». Ну и сравнивать игру ЦСКА нужно не только с «Зенитом», но и с УНИКСом, «Локо» и «Уралмашем». А такое сравнение, пока не начался чемпионат, невозможно», — написал Гомельский в конференции на своём сайте.