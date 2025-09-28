Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский высказался о проблемах ЦСКА

Гомельский высказался о проблемах ЦСКА
Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о форме ЦСКА на старте сезона Единой лиги ВТБ.

«У меня возникли мысли о том, что не все игроки ЦСКА находятся в отличной физической форме. В первую очередь говорю о Курбанове и Антонове. Вызывает опасения состояние Чадова. Ему точно необходимо прибавить в агрессии на щитах, что означает прибавление в физике.

Таким образом, у тренера Пистиолиса есть проблема в ротации передней линии — мощных форвардов надо «подтягивать». Ну и сравнивать игру ЦСКА нужно не только с «Зенитом», но и с УНИКСом, «Локо» и «Уралмашем». А такое сравнение, пока не начался чемпионат, невозможно», — написал Гомельский в конференции на своём сайте.

Сейчас читают:
БК ЦСКА поздравил футболистов-одноклубников с победой над «Балтикой» в РПЛ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android