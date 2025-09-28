Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС разгромил «Парму» в Единой лиге

УНИКС разгромил «Парму» в Единой лиге
Комментарии

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги, в котором встречались местный УНИКС и пермская «Бетсити Парма». Встреча завершилась крупной победой хозяев паркета со счётом 103:83.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
103 : 83
Бетсити Парма
Пермский край
УНИКС: Халилулаев, Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Брайс, Ли, Пьерр, Захаров, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов, Лопатин
Бетсити Парма: Фирсов, Ильницкий, Егоров, Захаров, Шашков, Стафеев, Свинин, Сандерс, Адамс, Картер, Адамс

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Бингэм, набравший 27 очков, совершивший пять подборов и отдавший одну передачу. 15 очков, семь подборов и пять передач на свой счёт записал Андрей Лопатин.

В составе пермской команды 20 очков, три подбора и одну передачу оформил Брэндан Адамс. 16 очков набрал Глеб Фирсов. 12 баллов на счету Александра Шашкова.

Материалы по теме
Вот это да! Единая лига началась с геройства россиянина и броска под сирену
Вот это да! Единая лига началась с геройства россиянина и броска под сирену
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android