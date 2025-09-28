Скидки
Чемпион НБА Эл Хорфорд подписал контракт с «Голден Стэйт» — Чарания

39-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс», центровой, представляющий Доминиканскую Республику, Эл Хорфорд перешёл в калифорнийскую команду «Голден Стэйт Уорриорз», подписав многолетнее соглашение, сумма которого не раскрывается. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщает авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Хорфорд дебютировал в НБА в 2007 году. На драфте Эл был выбран под третьим номером клубом «Атланта Хоукс». В дебютном сезоне четыре раза признавался лучшим новичком месяца и финишировал вторым в опросе на звание «Новичок года», уступив Кевину Дюранту, единогласно был включён в первую сборную новичков.

Пять раз принимал участие в Матче звёзд. В 2024-м завоевал первое чемпионство в составе «Бостон Селтикс».

