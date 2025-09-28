Единая лига: результаты матчей дня открытия сезона-2025/2026 28 сентября

В воскресенье, 28 сентября, состоялся первый игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Поклонников российского баскетбола ожидало сразу два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Единая лига. Результаты 28 сентября

«Локомотив-Кубань» — «Уралмаш» — 85:86;

УНИКС — «Бетсити Парма» — 103:83.

Сезон закончится 22 апреля 2026 года. Команды сыграют в регулярном чемпионате в четыре круга: каждый с каждым (по две встречи дома и на выезде). По итогам регулярного сезона будут определены восемь лучших команд лиги, которые сразу выйдут в плей-офф. От стадии плей-ин в новом сезоне решили отказаться.