Единая лига: результаты матчей дня открытия сезона-2025/2026 28 сентября

Единая лига: результаты матчей дня открытия сезона-2025/2026 28 сентября
Комментарии

В воскресенье, 28 сентября, состоялся первый игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Поклонников российского баскетбола ожидало сразу два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Единая лига. Результаты 28 сентября

«Локомотив-Кубань» — «Уралмаш» — 85:86;
УНИКС — «Бетсити Парма» — 103:83.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
85 : 86
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Квитковских - 27, Робертсон - 11, Миллер - 10, Темиров - 10, Хантер - 10, Хэмм - 8, Мартин - 6, Коновалов - 3, Коско, Попов, Шеянов, Самойленко
Уралмаш: Нэвелс - 23, Герасимов - 13, Белянков - 11, Нэльсон - 9, Далтон - 7, Карданахишвили - 7, Писклов - 6, Даглас - 6, Петенев - 2, Новиков - 2, Пынько, Ивлев
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
103 : 83
Бетсити Парма
Пермский край
УНИКС: Халилулаев, Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Брайс, Ли, Пьерр, Захаров, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов, Лопатин
Бетсити Парма: Фирсов, Ильницкий, Егоров, Захаров, Шашков, Стафеев, Свинин, Сандерс, Адамс, Картер, Адамс

Сезон закончится 22 апреля 2026 года. Команды сыграют в регулярном чемпионате в четыре круга: каждый с каждым (по две встречи дома и на выезде). По итогам регулярного сезона будут определены восемь лучших команд лиги, которые сразу выйдут в плей-офф. От стадии плей-ин в новом сезоне решили отказаться.

