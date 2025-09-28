«Так оно и есть». Легенда НБА Тони Кукоч назвал величайшего баскетболиста в истории

Член Зала славы баскетбола и ФИБА, а также трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Евролиги, выступавший на позиции форварда, хорват Тони Кукоч раскрыл, кого считает величайшим баскетболистом в истории.

«Майкл, безусловно, вывел баскетбол в мире на новый уровень. Я бы сравнил вклад Джордана в баскетболе с Тайгером Вудсом в гольфе, с Месси или Роналду в футболе, с Майклом Фелпсом в плавании и так далее. Майкл не лучший, но величайший баскетболист. Я не думаю, что это эгоистично, просто так оно и есть», — приводит слова Кукоча портал Scoopy B.

Ранее стало известно, что первый номер драфта НБА — 2025 Купер Флэгг встретился с Майклом Джорданом.