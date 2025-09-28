Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Пармой»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги с «Бетсити Пармой» (103:83).

«Первая игра сезона всегда сложная. В первой четверти мы добились хорошего преимущества, и затем нам было легче его наращивать. Мы уверенно действовали в нападении и доминировали под щитом. Однако в защите не смогли проявить себя должным образом из-за травм, полученных игроками на предсезонке.

Маркус Бингэм — хороший снайпер, и его связка с Пэрисом Ли сегодня сработала эффективно. В будущем мы также ожидаем от него хорошего взаимодействия с Джаленом Рейнольдсом. У Бингэма отличная скорость для своей позиции, что позволяет ему эффективно защищаться. Несмотря на его 10-дневное отсутствие из-за болезни, надеемся, что физическое состояние центрового будет улучшаться.

Отмечу, что в сегодняшнем матче приняли участие все игроки, за исключением Дмитрия Кулагина. Он получил травму голеностопа на Кубке 30-летия «Урал-Грейта». Ожидаем его скорого возвращения к тренировкам. Упомяну Дениса Захарова, который отсутствовал около 20 дней из-за мышечной травмы. Он приступил к тренировкам в общей группе всего за несколько дней до матча.

В целом нам нужно ещё время, чтобы оценить потенциал команды. У нас есть возможность подписать ещё одного игрока в течение сезона. Мы сделаем это по мере необходимости, когда поймём, что именно нам необходимо. Цель УНИКСа в сезоне — быть конкурентоспособным против лучших команд лиги и добиваться наилучших результатов», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.