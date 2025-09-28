«Вы можете победить любую команду в лиге». Тренер «Уралмаша» — о потенциале игроков в ЕЛ

Главный тренер клуба «Уралмаш» Ростислав Вергун высказался о победе своих подопечных в первом матче с краснодарской командой «Локомотив-Кубань» сезона‑2025/2026 регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 86:85 (29:18, 16:20, 14:20, 26:28), оценив также потенциал команды.

«Прежде всего, спасибо каждому, вклад каждого очень важен. Каждое владение, каждый бросок, каждая защита, эмоции со скамейки — благодаря всем этим маленьким вещам мы выглядим как настоящая команда. Для меня это работа мечты. Ещё раз спасибо! Во-вторых, вы способны победить любую команду в лиге. Мы поработали над тактикой в первой четверти, мы сыграли пассивно и дали им чуть-чуть свободы, но приспособились. Нашли способ выбраться и отзащищались один на один. Давайте станем только лучше!» — сказал Вергун игрокам в раздевалке после матча.