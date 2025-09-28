Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Вы можете победить любую команду в лиге». Тренер «Уралмаша» — о потенциале игроков в ЕЛ

«Вы можете победить любую команду в лиге». Тренер «Уралмаша» — о потенциале игроков в ЕЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер клуба «Уралмаш» Ростислав Вергун высказался о победе своих подопечных в первом матче с краснодарской командой «Локомотив-Кубань» сезона‑2025/2026 регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 86:85 (29:18, 16:20, 14:20, 26:28), оценив также потенциал команды.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
85 : 86
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Квитковских - 27, Робертсон - 11, Миллер - 10, Темиров - 10, Хантер - 10, Хэмм - 8, Мартин - 6, Коновалов - 3, Коско, Попов, Шеянов, Самойленко
Уралмаш: Нэвелс - 23, Герасимов - 13, Белянков - 11, Нэльсон - 9, Далтон - 7, Карданахишвили - 7, Писклов - 6, Даглас - 6, Петенев - 2, Новиков - 2, Пынько, Ивлев

«Прежде всего, спасибо каждому, вклад каждого очень важен. Каждое владение, каждый бросок, каждая защита, эмоции со скамейки — благодаря всем этим маленьким вещам мы выглядим как настоящая команда. Для меня это работа мечты. Ещё раз спасибо! Во-вторых, вы способны победить любую команду в лиге. Мы поработали над тактикой в первой четверти, мы сыграли пассивно и дали им чуть-чуть свободы, но приспособились. Нашли способ выбраться и отзащищались один на один. Давайте станем только лучше!» — сказал Вергун игрокам в раздевалке после матча.

Материалы по теме
Вот это да! Единая лига началась с геройства россиянина и броска под сирену
Вот это да! Единая лига началась с геройства россиянина и броска под сирену
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android