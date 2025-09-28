Пашутин объяснил поражение «Пармы» в матче с УНИКСом

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги с УНИКСом (83:103).

«Мы готовились к матчу в Казани, ожидая агрессивной игры и прессинга со стороны соперника, и сами пытались прессинговать. Однако первую четверть проиграли со счётом 20:33.

Отмечу два ключевых момента: во-первых, мы собрали 23 подбора вместо привычных 35−36. УНИКС использовал своё преимущество под щитами. Даже когда хозяева не забивали свои броски, то подбирали мячи и добивали, зарабатывая фолы. Во-вторых, мы совершили 19 потерь, из которых 10 сделали два наших разыгрывающих. Эти ошибки позволили казанцам сделать стартовый рывок и создать преимущество в 13 очков.

В дальнейшем мы пытались изменить ротацию и найти способы остановить УНИКС в защите. Прессинг и смена оборонительной тактики помогли нам улучшить ситуацию. Однако, несмотря на эти изменения, соперники продолжали доминировать на подборах на протяжении всего матча.

В третьей и четвёртой четвертях начали лучше двигать мяч и играть более командно. Парадоксально, но самый молодой игрок нашей команды Глеб Фирсов проявил себя наилучшим образом. Он забил с высоким процентом и добавил энергии команде. Отмечу также Ивана Егорова.

Современный баскетбол требует высокой скорости игры. Мы видим это на примере чемпионата Европы, где команды забивают почти по 100 очков. Единая лига ВТБ тоже движется в этом направлении. В нашем случае медленное мышление может стать причиной поражения: если у игрока есть хотя бы полсекунды на размышление, соперник уже наказывает за это — будь то открытый бросок или быстрая атака.

У нас были проблемы с составом: Микел Хопкинс не смог сыграть из-за травмы, полученной в предсезонном матче с «Уралмашем», а Джейлен Адамс вышел после болезни. Несмотря на это, я рад за молодых игроков, которые вышли на площадку и проявили себя. Они не сдавались и боролись до конца.

Агрессия, которую мы показали в третьей и четвёртой четвертях, должна стать нашим стандартом на протяжении всей игры», — приводит слова Пашутина пресс-служба УНИКСа.