Баскетбол

Бингэм прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Пармой»

Центровой УНИКСа Маркус Бингэм высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Бетсити Пармой» (103:83).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
103 : 83
Бетсити Парма
Пермский край
УНИКС: Халилулаев, Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Брайс, Ли, Пьерр, Захаров, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов, Лопатин
Бетсити Парма: Фирсов, Ильницкий, Егоров, Захаров, Шашков, Стафеев, Свинин, Сандерс, Адамс, Картер, Адамс

«Мы отлично отработали сегодня. Начать первый матч сезона с победы было чрезвычайно важно. Считаю, каждый из парней проявил себя хорошо. Мы неплохо защищались, но в то же время есть некоторые нюансы, которые нужно исправить.

Я выходил на площадку с целью продемонстрировать свою лучшую игру. Тренер в определённой степени предоставил мне свободу, чтобы я показал свой баскетбол, и это сработало.

Ещё хочу отметить наше командное выступление: 8 результативных передач отдал Пэрис Ли, ещё 6 – Си Джей Брайс.

Если каждый из нас будет стремиться к такому уровню, то в будущем мы засияем ещё ярче», — приводит слова Бингэма пресс-служба УНИКСа.

УНИКС обзавёлся ярким дуэтом, который смёл «Парму» в Единой лиге
