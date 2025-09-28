Бингэм прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Пармой»

Центровой УНИКСа Маркус Бингэм высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Бетсити Пармой» (103:83).

«Мы отлично отработали сегодня. Начать первый матч сезона с победы было чрезвычайно важно. Считаю, каждый из парней проявил себя хорошо. Мы неплохо защищались, но в то же время есть некоторые нюансы, которые нужно исправить.

Я выходил на площадку с целью продемонстрировать свою лучшую игру. Тренер в определённой степени предоставил мне свободу, чтобы я показал свой баскетбол, и это сработало.

Ещё хочу отметить наше командное выступление: 8 результативных передач отдал Пэрис Ли, ещё 6 – Си Джей Брайс.

Если каждый из нас будет стремиться к такому уровню, то в будущем мы засияем ещё ярче», — приводит слова Бингэма пресс-служба УНИКСа.