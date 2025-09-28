Скидки
Легенда НБА Кукоч объяснил, почему бессмысленно сравнивать Леброна и Джордана

Комментарии

Член Зала славы баскетбола и ФИБА, а также трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Евролиги, выступавший на позиции форварда, хорват Тони Кукоч поделился мнением о дебатах насчёт того, кто является более великим баскетболистом — Майкл Джордан или Леброн Джеймс.

«Сложно сравнивать парней, которые не играли в одной эпохе и никогда не встречались на площадке. Если бы у них была история личных встреч или противостояний команд, то можно было бы говорить, что кто-то выигрывал чаще, но это не наш случай.

Ну ладно, если говорить о чистой игре, сравнивая Майкла Джордана из 1980–1990-х годов и Леброна из 2000–2010-х годов, то нельзя однозначно сказать, кто из них лучше», – приводит слова Кукоча портал Scoopy B.

Комментарии
