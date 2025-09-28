Шашков объяснил причины поражения «Пармы» в матче с УНИКСом

Центровой «Бетсити Пармы» Александр Шашков высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги с УНИКСом.

«Мы проиграли, потому что не выполнили установки, о которых договаривались. Не смогли сопоставить уровень агрессии. Даже в прошлом году было понятно, что УНИКС – команда, которая бежит, защищается, давит. Сегодня было очень много физического контакта, сопротивления. Вероятно, философия тренера передалась в этом сезоне в том числе.

Мы ожидали этого, но оказались не готовы, нам нет оправдания. В следующий раз надо сделать лучше. Нам нужно организовать своё нападение, открываться, выполнять все элементы, которые мы умеем», — приводит слова Шашкова официальный сайт казанской команды.