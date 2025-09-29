«Эта глава всегда будет в моём сердце». Хорфорд эмоционально попрощался с «Бостоном»

39-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс», выступающий на позиции центрового, доминиканец Эл Хорфорд опубликовал эмоциональное заявление в связи уходом из клуба в калифорнийскую команду «Голден Стэйт Уорриорз».

«С первого дня вы приняли мою семью и меня с открытыми объятиями. Эта глава моей карьеры всегда будет в моём сердце. Завоевание 18-го чемпионства в этом городе — момент, который я буду хранить всю жизнь. Я навсегда благодарен фанатам и организации. Спасибо, Бостон», — написал Хорфорд на своей странице в социальной сети.

Хорфорд дебютировал в НБА в 2007 году. На драфте Эл был выбран под третьим номером клубом «Атланта Хоукс». В дебютном сезоне четыре раза признавался лучшим новичком месяца и финишировал вторым в опросе на звание «Новичок года», уступив Кевину Дюранту, единогласно был включён в первую сборную новичков.