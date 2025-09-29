Бюджет «Црвены Звезды» на сезон-2025/2026 составит € 20 млн

Президент сербского клуба «Црвена Звезда» Желько Дрчелич сообщил, что бюджет команды на предстоящий сезон Евролиги составит € 20 млн.

«Бюджет [клуба на сезон-2025/2026] аналогичен прошлогоднему и составляет € 20 млн», — сказал Дрчелич в интервью на официальном YouTube-канале команды.

Напомним, первый матч первого тура нового сезона Евролиги сербский коллектив проведёт уже 30 сентября с миланским клубом «Олимпия».

В сезоне-2024/2025 Евролиги «Црвена Звезда» провела 35 встреч, в 18 из которых взяла верх, а в 17 потерпела поражение.

