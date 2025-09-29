Скидки
«Словно в Америке». Новый спортдиректор «Зенита» высказался о Санкт-Петербурге

Аудио-версия:
Бывший словенский баскетболист, а ныне спортивный директор «Зенита» Сани Бечирович поделился впечатлениями о работе в России. Сани отметил, что всего за месяц пребывания в Санкт-Петербурге остался в восторге от города и атмосферы в клубе.

«В городе я всего чуть больше месяца, но уже успел влюбиться в него. Конечно, я очень люблю Грецию и Афины, у меня особое отношение к «Панатинаикосу», но всё, что я пережил здесь до сих пор, можно описать только в превосходной степени. Город невероятно красив, и я это знал ещё раньше. Однако чистота и организация поражают — словно находишься в Америке.

В клубе меня приняли прекрасно, руководство сразу проявило доверие и уважение. У меня есть полная свобода в формировании команды и принятии решений. Отдельная благодарность президенту Медведеву и генеральному директору, которые с самого начала проявили ко мне уважение и доверие», — приводит слова Бечировича Mozzart Sport.

За кого будете больше всего переживать в сезоне-2025/2026 Единой лиги?
Опрос
За кого будете больше всего переживать в сезоне-2025/2026 Единой лиги?

