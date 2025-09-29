Пистиолис вручил награду лучшего тренера июля-августа МИР РПЛ Фабио Челестини из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис вручил награду лучшего тренера Мир Российской Премьер-Лиги в июле и августе наставнику футбольных армейцев Фабио Челестини.

Фото: https://t.me/pfccskamoscow

Победитель был определён по итогам трёх голосований: легенд Российской Премьер-Лиги, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. Челестини выиграл в голосованиях фанатов и экспертов РПЛ. Телеэксперты, в свою очередь, выбрали лучшим Андрея Талалаева из «Балтики».

Напомним, швейцарский специалист возглавил ПФК ЦСКА минувшим летом. Под его руководством команда провела в РПЛ 10 матчей, в которых заработала 21 очко.

