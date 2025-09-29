Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пистиолис вручил награду лучшего тренера июля-августа МИР РПЛ Фабио Челестини из ЦСКА

Пистиолис вручил награду лучшего тренера июля-августа МИР РПЛ Фабио Челестини из ЦСКА
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис вручил награду лучшего тренера Мир Российской Премьер-Лиги в июле и августе наставнику футбольных армейцев Фабио Челестини.

Фото: https://t.me/pfccskamoscow

Победитель был определён по итогам трёх голосований: легенд Российской Премьер-Лиги, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. Челестини выиграл в голосованиях фанатов и экспертов РПЛ. Телеэксперты, в свою очередь, выбрали лучшим Андрея Талалаева из «Балтики».

Напомним, швейцарский специалист возглавил ПФК ЦСКА минувшим летом. Под его руководством команда провела в РПЛ 10 матчей, в которых заработала 21 очко.

Сейчас читают:
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android