Баркли назвал условие, при котором лучшим бомбардиром НБА был бы Джордан, а не Леброн

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли высказался о продолжающихся долгое время дебатах «Джордан против Леброна». Именитый спортсмен, а ныне аналитик объяснил, почему Майкл Джордан мог бы быть рекордсменом лиги по набранным очкам, если бы не несколько обстоятельств.

«Я просто хочу отметить пару моментов, чтобы было честно. Кто-то скажет: «А сколько матчей было у Майкла Джордана, если сравнивать с Леброном?» На самом деле, если посмотреть на цифры, то у Майкла было на 5 тыс. очков больше за одинаковое количество игр. Это примерно два с половиной сезона НБА.

Я люблю Леброна и не собираюсь говорить о нём плохо. Но Майкл провёл три года в колледже. Это важный фактор. И если вспомнить, он сломал ногу в первый год, а также на два года уходил из баскетбола. Так что, если бы Майкл пришёл в НБА на три года раньше, не пропускал бы матчи из-за перелома и не делал двухлетнюю паузу, он был бы лидером по очкам за всю историю», — сказал Баркли на канале Sports Communication and Media at Rowan University в YouTube.

В настоящий момент лидером НБА по количеству очков в регулярках является Леброн Джеймс, на счету которого 42 184 очка. Джордан занимает пятую строчку (32 292 очка).

