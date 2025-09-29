«Одно очко — победа, два очка — разгром». Корстин оценила старт нового сезона Единой лиги

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о начале сезона-2025/2026. В матче-открытии «Уралмаша» победил «Локомотива Кубань» со счётом 86:85. В другом матче первого игрового дня казанский УНИКС обыграл «Бетсити Парму» (103:83).

«Старт сезона удался. На начало чемпионата мы поставили матчи принципиальных соперников — «Локо» — «Уралмаш» и УНИКС — «Парма». Первый матч получился очень интересным. Мы помним по прошлому сезону — «Локо» и «Уралмаш» встречались в 1/4 финала в плей офф. Это была настоящая битва, и тогда «Локомотив» победил в серии и прошел дальше. Наверняка екатеринбуржцы не забыли эту серию, и сейчас они вышли с боевым настроем отыграли отставание в 17 очков и сражались до конца.

Последние минуты встречи получились очень напряжёнными и яркими. «Уралмаш» победил на самой последней секунде встречи, последним броском. Вообще, борьба была упорная, и, наверное, слова одно очко — это победа, два очка — разгром — как раз про этот матч. Но это только старт сезона — а я уверена, что он ожидается очень интересный — и обе команды себя ещё проявят.

Хочу отметить хорошую подготовку «Локомотива» в плане организации самого матча: собрался полный зал, было прекрасное шоу. Видно, что болельщики соскучились по баскетболу.

Что касается второй пары соперников стартового дня чемпионата — УНИКС — «Парма», то не могу сказать, что там была какая то очень упорная борьба, но в целом команды продемонстрировали свою готовность к чемпионату на данный момент. УНИКС очень хорошо поработал в межсезонье, видно, что усилился. А те игроки, которые остались, тоже в хорошей форме. Казанцы очень хорошо подготовились к первому матчу на своей арене: было хорошее открытие, полный зал — для Лиги это очень важно. Мы, опять же, видим высокий интерес у зрителей», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

Напомним, чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 стал ЦСКА. В финальной серии армейцы встречались с «Зенитом» и победили клуб из Санкт-Петербурга в шести матчах (4-2 в серии). Чемпионство стало для армейцев 12-м в Единой лиге и вторым подряд.

