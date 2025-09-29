Скидки
Команда россиянок Клюндиковой и Косу не смогла выйти в финал женской НБА

Команда женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Миннесота Линкс», за которую выступают россиянки Мария Клюндикова и Анастасия Олаири Косу, не сумела пробиться в финал чемпионата.

В четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф с «Финикс Меркури» «Миннесота» уступила со счётом 81:86. Встреча проходила в Финиксе. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Меркури».

Клюндикова провела на паркете 14 минут 29 секунд и за это время набрала два очка, совершила шесть подборов, отдала две результативные передачи и сделала один блок-шот. Косу сыграла две минуты и 57 секунд. В её активе один подбор и одна результативная передача.

Второй финалист определится в решающем матче между «Лас-Вегас Эйсес» и «Индианой Фивер», который состоится 1 октября.

