В «Зените» объяснили трансфер Ненада Димитриевича, который ранее играл за УНИКС

В «Зените» объяснили трансфер Ненада Димитриевича, который ранее играл за УНИКС
Спортивный директор «Зенита» Сани Бечирович поделился мнением о переходе в команду северомакедонского разыгрывающего Ненада Димитриевича. Ранее спортсмен выступал в Единой лиге ВТБ за УНИКС.

«Я считаю, что современный разыгрывающий должен не только организовывать игру, но и набирать очки. После бесед с тренером мы решили, что амбициозному клубу вроде «Зенита» нужны игроки уровня Евролиги, чтобы бороться за победу. У Димитриевича есть опыт игры в России и титул MVP. К тому же я его хорошо знаю лично. Единственная проблема — он очень хотел играть в Евролиге, и «Партизан» был не единственным клубом, интересовавшимся им. Но для нас он был приоритетом вместе с Фрейзером, вокруг которых мы будем строить игру», — приводит слова Бечировича Mozzart Sport.

Он также добавил, что у команды пока короткая ротация, но уже видно, у кого будет та или иная роль.

