Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига объявила об изменении в правилах на сезон-2025/2026

Евролига объявила об изменении в правилах на сезон-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Евролиги объявила о ряде изменений в правилах, которые будут действовать в сезоне 2025/2026 как в самой Евролиге, так и в Еврокубке. Основная цель нововведений — улучшить игровой процесс, повысить безопасность игроков и унифицировать судейство.

Так, судьи больше не будут предупреждать игроков перед назначением технических фолов за неподобающее поведение или симуляцию. Предупреждения остаются только за задержку игры, махания рукой перед глазами бросающего и отвлекающие действия рядом с ним.

Автоматически дисквалифицироваться в новом сезоне будут тренеры и любые члены команды на скамейке в случае вмешательства в быстрые атаки соперника. Технический фол может быть назначен кому-либо из тренеров или скамейки в случае препятствования быстрому прорыву соперников чрезмерным протестом или выходом на линию. Наказание будет назначаться после окончания атаки.

Кроме того, расширяется использование Instant Replay System (IRS). В новом сезоне в последние две минуты четвёртой четверти и овертайма арбитры могут пересматривать эпизод после свистка на нарушение правил восьми секунд. Тренеры могут оспаривать восьмисекундные нарушения, но не могут влиять на проверки личности игроков, на которых записан фол.

Материалы по теме
Евролигу не смутили израильские клубы. Где же принципы — снова лицемерие?
Евролигу не смутили израильские клубы. Где же принципы — снова лицемерие?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android