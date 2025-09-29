Скидки
Агент Рыжов ответил, соответствует ли ЦСКА уровню топовых команд Евролиги

Агент Рыжов ответил, соответствует ли ЦСКА уровню топовых команд Евролиги
Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов поделился мнением об уровне московского ЦСКА, сравнив команду с топовыми клубами Евролиги.

— На ваш взгляд, качество состава ЦСКА соответствует уровню топовой команды Евролиги?
— Давайте так: топовой, наверное, всё-таки нет. Мы же видели, какие сумасшедшие деньги тратят топовые команды Евролиги. Это просто невозможно. Сейчас, в принципе, в России за любые деньги собрать топовую команду Евролиги невозможно: игроки просто не поедут.

Когда легионеры перед подписанием в российские клубы просят меня оценить уровень Единой лиги ВТБ, я говорю, что наши топовые команды боролись бы за плей-офф Евролиги. Но ставить сейчас в один уровень ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Локо» с турецкими, греческими, испанскими грандами, конечно, нельзя, — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».

Напомним, ЦСКА стал чемпионом прошлого сезона Единой лиги ВТБ. Для армейцев тот титул стал вторым подряд.

