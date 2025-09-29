Агент Рыжов ответил, соответствует ли ЦСКА уровню топовых команд Евролиги

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов поделился мнением об уровне московского ЦСКА, сравнив команду с топовыми клубами Евролиги.

— На ваш взгляд, качество состава ЦСКА соответствует уровню топовой команды Евролиги?

— Давайте так: топовой, наверное, всё-таки нет. Мы же видели, какие сумасшедшие деньги тратят топовые команды Евролиги. Это просто невозможно. Сейчас, в принципе, в России за любые деньги собрать топовую команду Евролиги невозможно: игроки просто не поедут.

Когда легионеры перед подписанием в российские клубы просят меня оценить уровень Единой лиги ВТБ, я говорю, что наши топовые команды боролись бы за плей-офф Евролиги. Но ставить сейчас в один уровень ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Локо» с турецкими, греческими, испанскими грандами, конечно, нельзя, — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».

Напомним, ЦСКА стал чемпионом прошлого сезона Единой лиги ВТБ. Для армейцев тот титул стал вторым подряд.

