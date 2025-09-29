Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Рыжов оценил уровень ЕЛ после игр ЦСКА и «Зенита» с «Дубаем» и «Црвеной Звездой»

Рыжов оценил уровень ЕЛ после игр ЦСКА и «Зенита» с «Дубаем» и «Црвеной Звездой»
Аудио-версия:
Комментарии

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов поделился мнением об уровне команд Единой лиги ВТБ. Станислав высказался о недавнем Суперкубке Единой лиги ВТБ, победу в котором одержал ЦСКА. В финале московский клуб оказался сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга (96:79).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
25 сентября 2025, четверг. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
79 : 96
ЦСКА
Москва
Зенит: Жбанов - 17, Щербенев - 12, Мартюк - 11, Воронцевич - 11, Фрейзер - 7, Димитриевич - 7, Роберсон - 4, Рэндольф - 4, Пойтресс - 3, Емченко - 3, Узинский, Земский
ЦСКА: Тримбл - 26, Руженцев - 20, Жан-Шарль - 16, Уэйр - 9, Ухов - 8, Кливленд - 6, Джекири - 6, Астапкович - 3, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов, Антонов

— В Сербии прошёл Суперкубок Единой лиги ВТБ. Четыре участника: ЦСКА, «Зенит», «Дубай» и «Црвена Звезда». Как вам такой формат? Понравился ли турнир?
— Мне лично очень понравилось. Руководство Единой лиги ВТБ заявляло, что главной задачей было сравнить нынешний уровень нашего баскетбола с топовым европейским и в то же время показать, что уровень нашего баскетбола не отстал, не упал сильно, несмотря на санкции. Я считаю, что это удалось.

Конечно, «Црвена Звезда» и «Дубай» не будут в плей-офф Евролиги, как я думаю, но будут за него бороться. Наши команды показали, что их можно обыгрывать. Поэтому подтверждают мои слова выше о примерном уровне нашего баскетбола. В отличие от других игровых видов спорта, того же футбола, где уровень, конечно, упал значительно сильнее относительно Европы после известных событий, – приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».

Материалы по теме
Квитковских из «Локо» — рекордсмен Единой лиги. Матч открытия сезона показал его рост
Квитковских из «Локо» — рекордсмен Единой лиги. Матч открытия сезона показал его рост

Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android