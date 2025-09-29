Рыжов оценил уровень ЕЛ после игр ЦСКА и «Зенита» с «Дубаем» и «Црвеной Звездой»

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов поделился мнением об уровне команд Единой лиги ВТБ. Станислав высказался о недавнем Суперкубке Единой лиги ВТБ, победу в котором одержал ЦСКА. В финале московский клуб оказался сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга (96:79).

— В Сербии прошёл Суперкубок Единой лиги ВТБ. Четыре участника: ЦСКА, «Зенит», «Дубай» и «Црвена Звезда». Как вам такой формат? Понравился ли турнир?

— Мне лично очень понравилось. Руководство Единой лиги ВТБ заявляло, что главной задачей было сравнить нынешний уровень нашего баскетбола с топовым европейским и в то же время показать, что уровень нашего баскетбола не отстал, не упал сильно, несмотря на санкции. Я считаю, что это удалось.

Конечно, «Црвена Звезда» и «Дубай» не будут в плей-офф Евролиги, как я думаю, но будут за него бороться. Наши команды показали, что их можно обыгрывать. Поэтому подтверждают мои слова выше о примерном уровне нашего баскетбола. В отличие от других игровых видов спорта, того же футбола, где уровень, конечно, упал значительно сильнее относительно Европы после известных событий, – приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».

