«Парни с района». «Бруклин» показал фото Егора Дёмина и игроков
Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» разместила новый пост в социальных сетях клуба, где поделилась с подписчиками свежей фотографией. На снимке представлены игроки «Бруклина», в том числе россиянин Егор Дёмин (сидит в верхнем ряду).

«Парни с района», — говорится в описании к фото.

Фото: https://x.com/BrooklynNets

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. Спортсмен стал самым высоким пиком на драфте за всю историю России. 19-летний спортсмен является воспитанником московской школы «Тринта».

«Бруклин» показал бэкстейдж съёмок промо с Егором Дёминым:

