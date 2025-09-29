Евролига может отстранить израильские команды в сезоне-2025/2026

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас не исключил, что политическая напряжённость между Израилем и Палестиной может привести к приостановке участия «Маккаби» и Хапоэля (оба – из Тель-Авива, Израиль) в сезоне-2025/2026.

«Это сложный вопрос, и мы всегда стараемся избегать политических тем. Очевидно, что мы анализируем ситуацию по мере её развития. Наша тактика и подход к таким вопросам всегда заключались в том, чтобы следовать примеру других спортивных лиг и организаций. Так что мы будем продолжать наблюдать за ситуацией и реагировать соответствующим образом. Как только другие спортивные организации начнут реагировать, или как только УЕФА примет решение, мы обсудим эту тему с клубами. Самое главное — это, безусловно, безопасность команд, игроков и болельщиков. Это самое важное», — приводит слова Мотеюнаса Basket News.

Главы клубов Евролиги приехали на похороны Армани: