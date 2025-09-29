Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андреас Пистиолис ответил, может ли ЦСКА побеждать команды Евролиги

Андреас Пистиолис ответил, может ли ЦСКА побеждать команды Евролиги
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением об уровне своей команды. Ранее армейцы одержали победу в Суперкубке Единой лиги ВТБ. В финале красно-синие одолели «Зенит» из «Санкт-Петербурга. В полуфинале московский клуб был сильнее сербской «Црвены Звезды».

— Андрей Ватутин после полуфинала Суперкубка сказал в раздевалке, что у нас 2-0 в Евролиге. Насколько серьёзно можно относиться к результатам предсезонки?
— Как вы сказали, это предсезонка, поэтому рано судить о командах и говорить, можем ли мы обыгрывать соперников из Евролиги или нет. Точно скажу, что мы можем быть конкурентоспособны, можем смотреть всем в глаза, и наша команда находится на этом уровне. Если бы такие результаты были в течение сезона, если бы эта команда играла в Евролиге? Это всего лишь догадки, — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

Сейчас отвечают:
За кого будете больше всего переживать в сезоне-2025/2026 Единой лиги?
Опрос
За кого будете больше всего переживать в сезоне-2025/2026 Единой лиги?

Достижения сборных России по баскетболу:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android