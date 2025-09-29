Андреас Пистиолис ответил, может ли ЦСКА побеждать команды Евролиги

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением об уровне своей команды. Ранее армейцы одержали победу в Суперкубке Единой лиги ВТБ. В финале красно-синие одолели «Зенит» из «Санкт-Петербурга. В полуфинале московский клуб был сильнее сербской «Црвены Звезды».

— Андрей Ватутин после полуфинала Суперкубка сказал в раздевалке, что у нас 2-0 в Евролиге. Насколько серьёзно можно относиться к результатам предсезонки?

— Как вы сказали, это предсезонка, поэтому рано судить о командах и говорить, можем ли мы обыгрывать соперников из Евролиги или нет. Точно скажу, что мы можем быть конкурентоспособны, можем смотреть всем в глаза, и наша команда находится на этом уровне. Если бы такие результаты были в течение сезона, если бы эта команда играла в Евролиге? Это всего лишь догадки, — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

Достижения сборных России по баскетболу: