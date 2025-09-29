Аренас: будь я владельцем «Лейкерс», дал бы Леброну $ 50 млн левым путём

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас поделился мнением о ситуации с контрактом лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. В нынешнее межсезонье спортсмен воспользовался опцией игрока, по которой получит $ 52,6 млн за следующий сезон.

«Если бы я был владельцем, я бы заключил с ним сделку. Я бы заставил его отказаться от этих 50 с лишним миллионов. Я бы просто спросил у Леброна, чего он он хочет, нужна ли ему помощь в попытке запустить собственную лигу, или что-то в этом роде. Понимаю, что у них нет такой власти, как у [Стива] Балмера, но я бы что-нибудь сделал.

Если я могу левым путём подкинуть ему ещё 50 млн… Если бы я смог вложиться в его школу или что-то в этом духе… Что-то такое, что заставит его сказать: «Ладно, по рукам». Он смог бы это монетизировать, а я смог бы сэкономить сегодня. Я бы это сделал», — сказал Аренас в своём подкасте.

