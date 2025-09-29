Команда НБА «Шарлотт Хорнетс» приняла решение по сыну Денниса Родмана — Sports Illustrated

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) НБА «Шарлотт Хорнетс» приняла решение отказаться от форварда Диджея Родмана, сына члена Зала славы Денниса Родмана. Об этом информирует Sports Illustrated. Игрок выступал в тренировочном лагере клуба.

Некоторые инсайдеры отмечают, что существует вероятность, что игрок продолжит карьеру в фарм-клубе «Шарлотт».

Родману 24 года. В своём первом сезоне в студенческом баскетболе он набирал в среднем 1,7 очка и делал 1,9 подбора за игру. В общей сложности за пять лет в колледже в среднем он набирал 6,1 очка и делал 4,2 подбора.

