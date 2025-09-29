Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«У меня были вопросы». Пистиолис высказался о физической форме игроков ЦСКА

«У меня были вопросы». Пистиолис высказался о физической форме игроков ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о физической форме игроков команды, а также высказался о проделанной работе в межсезонье.

– Насколько вы удовлетворены качеством предсезонки, начиная с физической формы игроков и происходившим от начала до конца?
– Всё прошло именно так, как ожидалось. Должен признаться, у меня были некоторые вопросы: вернутся ли все в форме или стоило начать предсезонку раньше? Но в итоге все подтвердили то, что мы о них и так знали: эти парни профессионалы высокого уровня. Все были в форме, когда мы начали предсезонку. Команда вместе уже давно, поэтому всё было сделано в очень короткие сроки, и во многом это идеальный подход к работе и идеальная предсезонка для нас, — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

Ранее стартовал новый сезон Единой лиги ВТБ. ЦСКА 30 сентября сыграет на выезде с «Самарой» в первом туре.

Материалы по теме
За кого будете больше всего переживать в сезоне-2025/2026 Единой лиги?
Опрос
За кого будете больше всего переживать в сезоне-2025/2026 Единой лиги?

Ислам Махачев играет в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android