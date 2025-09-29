«У меня были вопросы». Пистиолис высказался о физической форме игроков ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о физической форме игроков команды, а также высказался о проделанной работе в межсезонье.

– Насколько вы удовлетворены качеством предсезонки, начиная с физической формы игроков и происходившим от начала до конца?

– Всё прошло именно так, как ожидалось. Должен признаться, у меня были некоторые вопросы: вернутся ли все в форме или стоило начать предсезонку раньше? Но в итоге все подтвердили то, что мы о них и так знали: эти парни профессионалы высокого уровня. Все были в форме, когда мы начали предсезонку. Команда вместе уже давно, поэтому всё было сделано в очень короткие сроки, и во многом это идеальный подход к работе и идеальная предсезонка для нас, — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

Ранее стартовал новый сезон Единой лиги ВТБ. ЦСКА 30 сентября сыграет на выезде с «Самарой» в первом туре.

