Сергей Кущенко высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Единой лиге

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров. Как считает Кущенко, развитие молодых российских игроков и лимит на легионеров нужно рассматривать отдельно.

— Сейчас активно обсуждают лимит на легионеров в футболе. Нет переживаний, что это может задеть и баскетбол?

— Мы всегда внимательно прислушиваемся к Минспорта. В Единой лиге у нас лимит «6-6» (не более шести легионеров одновременно в заявке в течение сезона), но после того, как мы выпали из международных клубных соревнований, многие легионерские места заняли добротные российские игроки. Много игроков поднялись из молодёжной лиги, играют в своих клубах, развиваются. В общей коммуникации надо понять задачи и решать их, тем более Лига ВТБ — коммерческий турнир.

Мы видели сейчас Евробаскет, там далеко прошли сборные Грузии и Финляндии, разве у них сильные внутренние чемпионаты? А сборные вот такого уровня. Давайте посмотрим, как эти игроки и команды получили такой результат — они вовремя их раздали в мировые академии баскетбола. Это не зависит от лимита. Важен подход к открытию резервов. Россия в этом плане тоже не отстаёт, очень большое количество молодых ребят сейчас едет по такому же пути — в Испанию, NCAA. В итоге качественные игроки поедут в нашу лигу либо получат свой шанс на уровне НБА, как Голдин и Дёмин, — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».

