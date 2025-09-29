Скидки
Стали известны группы внутрисезонного турнира Единой лиги

Определились участники двух групп внутрисезонного турнира Единой лиги – Winline Basket Cup. Участие в соревнованиях примут шесть российских клубов и две команды из Европы.

Как отмечает пресс-служба турнира, в группе A сыграют петербургский «Зенит», боснийская «Игокеа», казанский УНИКС и «Уралмаш» из Екатеринбурга. А в группе B встретятся московский ЦСКА, сербская «Мега», а также краснодарский «Локомотив-Кубань» и пермская «Бетсити Парма».

Фото: https://t.me/winlinebc

Согласно регламенту, клубы сыграют друг с другом дома и на выезде. В общей сложности на турнире будет проведено 28 матчей.

