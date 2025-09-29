Скидки
«Немного мурашки по коже». Андрей Мартюк — о переходе в «Зенит» из «Локомотива-Кубань»

«Немного мурашки по коже». Андрей Мартюк — о переходе в «Зенит» из «Локомотива-Кубань»
Новичок «Зенита» Андрей Мартюк поделился мнением о переходе в клуб из Санкт-Петербурга. С момента начала профессиональной карьеры в 2019 году спортсмен выступал за краснодарский «Локомотив-Кубань».

— Как чувствуешь себя в новой системе? Всё-таки для тебя, можно сказать, это такой первый опыт перехода из одного клуба в другой, и ты вообще прошёл практически все ступени в «Локомотиве» до основной команды. И какие у тебя ощущения от перехода в «Зенит»?
— Сейчас у меня немного мурашки по коже. В плане, действительно, ты сказал так, что в «Локомотиве» я долго уже был и всё уже знал, а тут новая команда, новая система, новые люди. И многие моменты новые действительно. И много новых вещей, которые помогают, людей, которые новое что-то приносят. В «Локомотиве» ты уже всё знал, как, куда, кто, что, а тут ты приходишь, что-то новое действительно. И в плане переезда для меня Питер не новый город, потому что я уже до этого тренировался, приезжал в Питер и проводил много времени, можно так сказать. Тренер уже знаком тоже, всё прекрасно знаю, понимаю, знаю требования, и тоже немного надо возвращать себя в те моменты, в то время, когда Секулич был главным тренером в «Локомотиве», — сказал Мартюк на канале «Время на атаку» во «ВКонтакте».

Купер Флэгг играет один на один с юным баскетболистом:

