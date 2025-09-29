Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Центровой «Зенита» Мартюк рассказал о наставнической роли Андрея Воронцевича в команде

Центровой «Зенита» Мартюк рассказал о наставнической роли Андрея Воронцевича в команде
Комментарии

Новичок санкт-петербургского клуба «Зенит», выступающий на позиции центрового, россиянин Андрей Мартюк сообщил о роли 38-летнего форварда сине-бело-голубых соотечественника Андрея Воронцевича в команде.

— Андрей Константинович уже стал твоим наставником?
— (Смеётся). Андрей Константинович? Это Воронцевич, да? Да, слушаю его много в плане баскетбола. Много разговаривает, много помогает, много подсказывает, и большой опыт у человека. Я когда узнал, что это 21-й сезон, это солидно, прям очень солидно, — сказал Мартюк в интервью на канале «Время на атаку» во «ВКонтакте».

Ранее Мартюк поделился мыслями насчёт перехода из «Локомотива-Кубань» в «Зенит».

Материалы по теме
«Немного мурашки по коже». Андрей Мартюк — о переходе в «Зенит» из «Локомотива-Кубань»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android