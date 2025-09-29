Центровой «Зенита» Мартюк рассказал о наставнической роли Андрея Воронцевича в команде

Новичок санкт-петербургского клуба «Зенит», выступающий на позиции центрового, россиянин Андрей Мартюк сообщил о роли 38-летнего форварда сине-бело-голубых соотечественника Андрея Воронцевича в команде.

— Андрей Константинович уже стал твоим наставником?

— (Смеётся). Андрей Константинович? Это Воронцевич, да? Да, слушаю его много в плане баскетбола. Много разговаривает, много помогает, много подсказывает, и большой опыт у человека. Я когда узнал, что это 21-й сезон, это солидно, прям очень солидно, — сказал Мартюк в интервью на канале «Время на атаку» во «ВКонтакте».

