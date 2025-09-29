Скидки
«Много противоречивой информации». Агент Рыжов — об отсутствии клуба у Шведа

Комментарии

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов высказался о ситуации со звёздным защитником Алексеем Шведом, который на данный момент не нашёл команду для нового сезона.

— Удивлены, что Алексей Швед всё ещё без клуба?
— Нет, не удивлён, так как владел информацией по тому, как шла трансферная кампания топовых клубов Единой лиги ВТБ. Не знаю только деталей его переговоров с «Зенитом». Было слишком много противоречивой информации, предлагали ему продление или нет, сколько предлагали.

В один день его агент заявляет, что ведутся переговоры, на следующий день «Зенит» официально прощается с ним… Разбираться в этих слухах нет никакого желания. Желаю ему поскорее найти клуб и играть, пока это приносит ему и болельщикам удовольствие! — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».

