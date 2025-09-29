Скидки
Гендиректор вышедшей из Евролиги «Альбы»: проект НБА в Европе будет, и мы хотим быть там

Генеральный директор берлинской «Альбы» Марко Бальди, которая в мае объявила о выходе из Евролиги, высказался об интересе немецкого клуба к проекту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Европе.

«Проект НБА в Европе приближается. Это уже не просто фантазия — это произойдёт. И мы, я хочу внести ясность, это не цель на завтра или на следующий сезон — мы хотим быть частью этого. Мы хотим по-прежнему участвовать в соревнованиях до последнего дня плей-офф. Я думаю, учитывая обстоятельства, в которых мы находимся, это довольно амбициозно. Даже если кто-то может подумать, что уход из Евролиги означает, что мы довольствуемся малым, я могу только сказать, что верно здесь только обратное», — приводит слова Бальди издание Bild.

