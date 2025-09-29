Скидки
Пистиолис: у нас хватило терпения, чтобы не поддаться жажде трансферов в это межсезонье

Пистиолис: у нас хватило терпения, чтобы не поддаться жажде трансферов в это межсезонье
Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался насчёт трансферной политики армейцев в минувшее межсезонье.

— Вам повезло сохранить практически тот же костяк игроков, с небольшими перестановками. Какие изменения вы хотели бы внести, чтобы адаптировать команду к новому составу, новому сезону, новым реалиям?
— Прежде всего это не везение, а предвидение. У нас хватило терпения и правильного подхода, чтобы сохранить команду. Не все понимают, что это такое, как это делается, как игнорировать моду на трансферы, подход, при котором кто совершает больше приобретений, тот и создаёт лучшую команду. За это следует благодарить менеджмент: мы не поддались жажде трансферов. В остальном, как вы и сказали, команда та же. Поэтому система довольно похожа. Некоторые изменения, совсем небольшие, были необходимы. У нас были определённые планы, и мы построили новую команду, основываясь на них, — приводит слова Пистиолиса пресс-служба клуба.

Почему сохранение Пистиолиса — основа долгосрочного проекта ЦСКА
Почему сохранение Пистиолиса — основа долгосрочного проекта ЦСКА
