Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«В Европе такое нечасто встретишь». Пистиолис — о продлении контракта с ЦСКА на три года

«В Европе такое нечасто встретишь». Пистиолис — о продлении контракта с ЦСКА на три года
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис с радостью высказался о продлении контракта на три года с армейцами.

«Это большое событие для меня. Очень важным было завоевать это доверие и почувствовать любовь как болельщиков ЦСКА, так и клуба, руководства, всех, кто верит в меня. Для меня ЦСКА — лучшая работа в жизни. Я столько лет провёл здесь, знаю этот клуб. Мне дают всё необходимое, обеспечивают хорошие условия, хороших игроков, хороший состав — всё идеально для того, чтобы показать, на что способен. ЦСКА был первым, кто меня разглядел, и я рад продолжить работу здесь. Люблю клуб, люблю город, люблю жить в России. Такое доверие, этот трёхлетний контракт с учётом продления, — редкость для тренера. В Европе такое нечасто встретишь.

Обычно мы, тренеры, расходный материал в команде. Мы — первые, кем жертвуют каждый раз, когда что-то идёт не так. Так что это доверие очень важно для меня. С другой стороны, даже когда я приехал сюда [год назад] и получил контракт на пару месяцев, работал так, будто собираюсь остаться на 10 лет, поэтому всегда действую с прицелом на долгосрочную перспективу, и я рад, что мои нынешние мысли действительно пригодятся в будущем», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.

Сейчас читают:
Почему сохранение Пистиолиса — основа долгосрочного проекта ЦСКА
Почему сохранение Пистиолиса — основа долгосрочного проекта ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android