«В Европе такое нечасто встретишь». Пистиолис — о продлении контракта с ЦСКА на три года

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис с радостью высказался о продлении контракта на три года с армейцами.

«Это большое событие для меня. Очень важным было завоевать это доверие и почувствовать любовь как болельщиков ЦСКА, так и клуба, руководства, всех, кто верит в меня. Для меня ЦСКА — лучшая работа в жизни. Я столько лет провёл здесь, знаю этот клуб. Мне дают всё необходимое, обеспечивают хорошие условия, хороших игроков, хороший состав — всё идеально для того, чтобы показать, на что способен. ЦСКА был первым, кто меня разглядел, и я рад продолжить работу здесь. Люблю клуб, люблю город, люблю жить в России. Такое доверие, этот трёхлетний контракт с учётом продления, — редкость для тренера. В Европе такое нечасто встретишь.

Обычно мы, тренеры, расходный материал в команде. Мы — первые, кем жертвуют каждый раз, когда что-то идёт не так. Так что это доверие очень важно для меня. С другой стороны, даже когда я приехал сюда [год назад] и получил контракт на пару месяцев, работал так, будто собираюсь остаться на 10 лет, поэтому всегда действую с прицелом на долгосрочную перспективу, и я рад, что мои нынешние мысли действительно пригодятся в будущем», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.