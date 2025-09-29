Центровой «Зенита» Мартюк объяснил особенности игры в клубе с экс-партнёрами по «Локо»

Новичок санкт-петербургского клуба «Зенит», выступающий на позиции центрового, россиянин Андрей Мартюк объяснил особенности игры в клубе с экс-партнёрами по «Локомотиву-Кубань».

— Емченко, Щербенёв, Узинский, все эти ребята, которые вместе с тобой перешли, как вообще тебе нравится, что вы своей группировкой переехали?

— Многих этих парней я знаю, на тренировках намного проще с этими парнями играть, потому что ты уже знаешь, что, кто, как, и ты уже всё это прекрасно понимаешь. В плане новых игроков, действительно, среди русских… Ты видел их много, ты знаешь про них много, но всё равно, чтобы прочувствовать, почувствовать, что да как, что они хотят, куда двигаются, как двигаются, тоже это надо время.

А вот все иностранцы тоже, можно так сказать, все новые и в системе новой, они сами в системе немного теряются, и ты их чуть-чуть недопонимаешь, недочувствуешь, потому что ты с ними впервые, — сказал Мартюк в видеролике группы во «ВКонтакте» «Время на атаку».