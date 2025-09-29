Пистиолис: к четырём клубам топ-уровня в ЕЛ я бы добавил ещё «Уралмаш»

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис рассказал о своих ожиданиях от предстоящего сезона, отметив возросшую конкуренцию в Единой лиге и назвав «Уралмаш» одним из топ-клубов огрганизации.

«Мы ЦСКА, и от нас ждут борьбы за титулы. К сожалению, это никогда не гарантировано. Четыре команды претендуют на титул, но только одна победит, а три уедут домой делать выводы. Единственное, что хочу сказать по окончании сезона, — что мы выложились на полную, боролись и проявили чемпионский характер. Обычно за это дают золотые награды, но, как я говорил, в баскетболе и спорте нет гарантий успеха. Единственное, на что можно рассчитывать, — это усердная работа, борьба в каждом матче и вкладывание всей души.

Не хочу слишком много говорить о соперниках, сосредоточен на своей команде, однако могу сказать, что у нас очень сильный чемпионат: очень немногие хорошие лиги могут похвастаться четырьмя клубами топ-уровня, как здесь. Ещё я бы добавил сюда «Уралмаш», который показывает, что у них есть видение и намерение конкурировать с четырьмя лучшими командами, традиционными столпами лиги. Поэтому чемпионат очень конкурентный. Мы знаем, что каждая игра станет тяжёлой, если не будем выкладываться на 100%, поэтому наша цель — построить команду, которая будет бороться в каждом матче, каждую минуту, ​​отдавать всё, что у неё есть. И если случится поражение, нужно быть уверенным, что это не из-за недостатка старания», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.