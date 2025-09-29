Агент Рыжов оценил шансы ЦСКА на завоевание третьего титула подряд в Единой лиге

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов оценил шансы ЦСКА на завоевание третьего титула подряд в Единой лиге ВТБ.

— У ЦСКА есть шанс вернуть свою гегемонию. Как считаете, это уменьшает интерес к лиге?

— Гегемонами они были в старые времена, так скажем. Если сейчас ЦСКА выиграет в третий раз подряд, то это точно будет не легко. Наверное, в данный момент в плане соревновательности Лига выглядит лучше, чем раньше. Не то что каждый может обыграть каждого, всё-таки четыре клуба выделяются. Но мы видим, насколько интенсивные серии плей-офф. Я думаю, что если ЦСКА выиграет в третий раз подряд, то это будет в тяжелейшей борьбе. Я бы не сказал об уменьшении соревновательности, — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».