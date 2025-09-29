«Приветствуем это». В «Клипперс» высказались о расследовании НБА из-за контракта Леонарда

Президент по баскетбольным операциям клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Лоуренс Франк высказался по поводу расследования лиги в отношении контракта звёздного форварда Кавая Леонарда с калифорнийцами.

«Мы рады, что проводится расследование, и приветствуем его. Мы очень хотим, чтобы правда вышла наружу. Предположения и выводы, которые были сделаны, разочаровывают и огорчают нас. Мы ожидаем, что расследование покажет, что эти обвинения ложны. Мне больно за Стива [Баллмера]. Он один из лучших и благороднейших людей, которых я когда-либо встречал. Он всегда делает правильные вещи по правильным причинам. Он постоянно напоминает нам о необходимости придерживаться правил и не выходить за их пределы. Мы также переживаем за наших игроков, персонал и болельщиков…

Мы будем сотрудничать и помогать расследованию и не позволим затормозить развитие дела. Но мы хотим, чтобы была раскрыта вся правда, вся картина в целом. Мы очень уверены в том, что будет показано в итоге», — приводит слова Франка издание Clutch Points.