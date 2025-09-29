В «Зените» не исключили увеличения бюджета клуба в сезоне-2025/2026

Председатель совета директоров баскетбольного «Зенита» Александр Медведев сообщил, что бюджет санкт-петербургской команды на предстоящий сезон не будет сокращён, отметив, что сохраняется возможность его увеличения.

«Ясно, что денежный вопрос волнует всех: и в домашнем хозяйстве, и в командном. На сегодняшний день сокращение не предусмотрено. Работаем с новыми потенциальными спонсорами. Может быть, бюджет прошлого сезона не только не сократится, но и увеличится.

Без кумиров не может быть никакой физкультуры. То, что у нас баскетбол европейского уровня, это не только моё мнение, но и мнение авторитетных знатоков в России и за рубежом.

Начало каждого сезона — это как первая любовь. Неожиданно. Планируешь, потом что‑то может пойти не так. Главное, чтобы сезон завершился тем, к чему мы и стремились — победой. В этом году в России будет новый интересный турнир, который организовала Единая лига ВТБ с двумя иностранными клубами — с боснийским и сербским. Это означает, что будет больше интересных баскетбольных матчей. Поэтому приходите и болейте за наших ребят», — приводит слова Медведева портал «Матч ТВ».