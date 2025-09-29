Скидки
Баскетбол

Гендиректор «Зенита» — о сорвавшемся переезде Рыжова в NCAA: рассчитывали на него

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный высказался по поводу бывшего игрока санкт-петербургского коллектива Егора Рыжова, который после окончания сезона-2024/2025 планировал уехать выступать в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), но его переезд сорвался.

«Рыжов — воспитанник «Зенита», он наш игрок, мы видим в нём потенциал. Рассчитывали в этом сезоне на него, к сожалению, обстоятельства сложились так, что игрок решил, что у него другие планы, это его право. Будущее Егора будет решено в ближайшие недели, дни. Вы всё узнаете. Очень надеюсь, мы его в «Зените» в будущем увидим», — приводит слова Церковного телеграм-канал «СБГ Daily».

