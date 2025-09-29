Видео: Леброн Джеймс и Лука Дончич на медиадне «Лейкерс» перед новым сезоном

В социальных сетях появился видеоролик с медиадня команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» перед стартом нового сезона-2025/2026.

На кадрах 40-летний форвард и четырёхкратный чемпион лиги Леброн Джеймс вместе с 26-летним звёздным защитником Лукой Дончичем позируют перед фотографом.

Леброн присоединился к калифорнийцам после сезона-2017/2018 после того, как стал неограниченно свободным агентом. За эти сезоны помог «озёрникам» завоевать чемпионство в сезоне-2019/2020.

Дончич стал игроком «Лос-Анджелеса» 2 февраля 2025 года в результате обмена между «озёрниками» и «Даллас Маверикс». В плей-офф «Лейкерс» проиграли «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 1-4 в первом раунде.