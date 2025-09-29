Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мой план — навсегда остаться игроком «Денвера». Йокич исключил уход в другой клуб НБА

«Мой план — навсегда остаться игроком «Денвера». Йокич исключил уход в другой клуб НБА
Комментарии

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер «Денвер Наггетс», выступающий на позиции центрового, серб Никола Йокич заявил, что не рассматривает вариант ухода из колорадского клуба, отметив спокойствие насчёт непродления соглашения с коллективом.

«Я об этом [непродлении контракта с командой в минувшее межсезонье] не думаю. Мой план — навсегда остаться игроком «Наггетс», — сказал Йокич на пресс-конференции.

Напомним, за «Денвер» сербский атлет выступает с 2015 года. В составе клуба был трижды признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата НБА (2021, 2022, 2024).

Материалы по теме
Шестикратный чемпион НБА: не уверен, что Дончич и Йокич доминировали бы в мою эпоху
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android