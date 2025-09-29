«Мой план — навсегда остаться игроком «Денвера». Йокич исключил уход в другой клуб НБА

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер «Денвер Наггетс», выступающий на позиции центрового, серб Никола Йокич заявил, что не рассматривает вариант ухода из колорадского клуба, отметив спокойствие насчёт непродления соглашения с коллективом.

«Я об этом [непродлении контракта с командой в минувшее межсезонье] не думаю. Мой план — навсегда остаться игроком «Наггетс», — сказал Йокич на пресс-конференции.

Напомним, за «Денвер» сербский атлет выступает с 2015 года. В составе клуба был трижды признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата НБА (2021, 2022, 2024).