«Мечта, ставшая явью». Новичок «Далласа» Купер Флэгг — о встрече с Майклом Джорданом

18-летний новичок техасского клуба «Даллас Маверикс» американец Купер Флэгг, выступающий на позиции форварда, а также выбранный под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), рассказал о своих впечатлениях от встречи с легендарным соотечественником Майклом Джорданом на мужском турнире по гольфу Кубок Райдера.

«Встреча с Майклом Джорданом… Я имею в виду, что встретил величайшего баскетболиста в истории. Всегда считал его таковым. Это мечта, ставшая явью. Было просто здорово, что он нашёл время и позволил мне встретиться с ним», — приводит слова Флэгга портал ClutchPoints.