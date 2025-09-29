Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мечта, ставшая явью». Новичок «Далласа» Купер Флэгг — о встрече с Майклом Джорданом

«Мечта, ставшая явью». Новичок «Далласа» Купер Флэгг — о встрече с Майклом Джорданом
Комментарии

18-летний новичок техасского клуба «Даллас Маверикс» американец Купер Флэгг, выступающий на позиции форварда, а также выбранный под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), рассказал о своих впечатлениях от встречи с легендарным соотечественником Майклом Джорданом на мужском турнире по гольфу Кубок Райдера.

«Встреча с Майклом Джорданом… Я имею в виду, что встретил величайшего баскетболиста в истории. Всегда считал его таковым. Это мечта, ставшая явью. Было просто здорово, что он нашёл время и позволил мне встретиться с ним», — приводит слова Флэгга портал ClutchPoints.

Материалы по теме
Фото
Первый номер драфта НБА — 2025 Флэгг встретился с Майклом Джорданом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android