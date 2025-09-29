Скидки
Видео: звёздное трио «Далласа» из первых номеров драфта на медиадне НБА

В социальных сетях появился видеоролик с медиадня команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» перед стартом нового сезона-2025/2026.

В кадре находятся сразу три первых номера драфта — Энтони Дэвис, Кайри Ирвинг и Купер Флэгг.

Дэвис был выбран под первым номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2011 году командой «Кливленд Кавальерс», Дэвис — в 2012-м «Нью-Орлеан Пеликанс». Флэгг — новичок 2025-го.

В феврале 2025-го «Даллас Маверикс» провёл громкий обмен с участием Луки Дончича и Энтои Дэвиса. После этого техасцев стали преследовать травмы, из-за чего они закончили регулярный сезон на 10-м месте, а на стадии плей-ин выиграли у «Сакраменто Кингз», но затем уступили «Мемфис Гриззлиз» и закончили сезон.

