Форвард ЦСКА — о Дёмине: игрока под восьмым номером не для сидения на скамейке берут

Форвард ЦСКА Самсон Руженцев высказался о защитнике Егоре Дёмине, которого выбрали под восьмым номером на драфте НБА в «Бруклин Нетс».

— Егор Дёмин сейчас самая обсуждаемая персона в российском баскетболе. Знакомы с ним?

— Знаком, но не суперблизко. Пересекались один раз, когда ему было 15-16 лет. Уже тогда было видно, что парень очень перспективный. В целом важно, что наш парень попал в НБА. Очень рад за него. Это большое событие для всего российского баскетбола.

— Как думаете, удастся ли Егору закрепиться в составе «Бруклина»?

— Слушайте, его забрали под восьмым пиком драфта. Когда игрока берут так высоко, то явно не для того, чтобы он сидел на скамейке. Так что верю, что у Егора всё будет хорошо. За Влада Голдина тоже очень болею. Его я знаю гораздо лучше. Надеюсь, у него тоже будет игровое время в «Майами». В последние два сезона в NCAA он показывал очень качественную игру и заслужил свой шанс, — приводит слова Руженцева издание «Известия».